Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düşüyor!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; halen bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmekte. Hava sıcaklıklarının 19.09.2022 Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak düşerek; 21.09.2022 Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde görülecek yağışlarla birlikte mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına düşeceği tahmin edilmekte.

Konuya ilişkin, “Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.” denildi.