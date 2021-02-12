Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da 1, Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ardahan'da 6 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 14, Iğdır'da 13, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 51, Konaklı'da 28 santimetre olarak ölçüldü.