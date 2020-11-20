İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesinde rakımı yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterdi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da eksi, Kars'ta eksi 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da 2 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 9, Iğdır'da 10, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.