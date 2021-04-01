Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Buzlanma, don ve çığ uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Dik ve eğilimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 1, Iğdır'da 4, Erzurum'da eksi 3, Kars ve Ağrı'da eksi 1, Ardahan'da eksi 2 derece olarak ölçüldü.