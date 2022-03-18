Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bölgede Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 11, Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Erzincan'da 4, Ardahan'da 14, Bayburt'ta 9 derece olarak kaydedildi.

En yüksek yağış miktarı Erzincan Sakaltutan Geçidinde 6,0 - Bayburt Üzengili köyünde 4,8 ve Erzincan İliç'te 4,6 mm olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı ise Palandöken Kayak Merkezinde 173, Ergan Kayak Merkezinde 138, Sarıkamış Kayak Merkezinde 124 santimetre olarak kaydedildi.