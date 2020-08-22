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Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde etkili olması beklenmekte.


Sıcaklıkların 4- 6 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


“Meteorolojik uyarı”


Özellikle Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde görülebilecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek tehlikelere (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

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