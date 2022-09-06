Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Ardahan'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmekte.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Öğlen saatlerinden sonra Erzurum ile Ardahan'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yağışların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.