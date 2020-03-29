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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfır, Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Tunceli'de 6, Iğdır ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 14, Tunceli ve Ardahan'da 11, Kars ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

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