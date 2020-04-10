Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan ve Iğdır'da 18, Tunceli'de 15, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.