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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, öğleden sonra ise Erzincan dışındaki bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 13, Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.


Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 31, Tunceli'de 34, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 24 derece olacak.

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