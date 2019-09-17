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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'ın kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan 14, Ağrı ve Ardahan 9, Erzurum 10, Kars 7 ve Iğdır'da 15 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 25, Iğdır'da 30, Ardahan'da 19, Erzurum'da 20, Kars'ta 21, Ağrı'da 23 derece.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle 3,3 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık 29,9 derece oldu.

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