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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Meteorolojik uyarı:


Erzurum'un güney ve doğu, Kars'ın güney, Ağrı'nın kuzeydoğu ve Iğdır'ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağış (20-40 kg/m) görüleceğinden ilgililerin ve vatandaşların olabilecek tehlikelere (sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar vb) karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

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