İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 19, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 32, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 25 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.