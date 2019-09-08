Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Ağrı'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 17, Erzincan'da 14, Tunceli'de 13 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 25, Ardahan'da 18, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ağrı'da 23 derece.

Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle ve Damal'da 4,5 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 30,6 derece olarak ölçüldü.