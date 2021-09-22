Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise öğlen saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Erzincan'da 23, Iğdır'da 30, Erzurum'da 20, Kars'ta 22, Ağrı'da 26, Ardahan'da 17, Bayburt'ta 20 derece olması öngörülüyor.