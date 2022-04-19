Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu; Erzincan ve Bayburt çevreleri sabah saatlerinden itibaren, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

“Çığ ve kar erimesi uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

“Toz taşınımı uyarısı”

Halen ülkemizin batı ve iç kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda

aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan bölgede en yüksek sıcaklık 23,2 dereceyle Erzincan Kemaliye'de gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevinde 0,5 derece olarak kaydedildi.