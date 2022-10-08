Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette; Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) olması bekleniyor.

‘Erzincan ve Bayburt için fırtına uyarısı'

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, “Erzincan ve Bayburt çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.