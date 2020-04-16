İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da sağanak yağış

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde başlayan aralıklı yağmur ve sağanak yağışın, öğle saatlerinden itibaren, akşam saatlerine kadar Iğdır ve Ağrı çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Erzincan'da 10, Kars'ta 4, Iğdır'da 12, Tunceli'de 8, Ağrı'da 6 derece olarak kaydedildi.


Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 17, Erzurum ve Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 8 derece.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.