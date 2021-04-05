Doğu Anadolu'da sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge geneli için çığ uyası yapılarak, “Yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 7, Iğdır'da 8, Erzurum'da 0, Kars'ta ve Ağrı'da 1, Ardahan'da eksi 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içerinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 15, Iğdır'da 21, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.