Doğu Anadolu'da sıcak hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevresi öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri; Erzincan'da 37, Iğdır'da 34, Erzurum ve Ağrı'da 32, Bayburt'ta 33, Kars'ta 27, Ardahan'da 26, Tunceli'de 38 derece olması öngörülüyor.