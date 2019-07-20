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Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 13, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 11, Erzincan'da 16, Tunceli'de 15 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Tunceli ve Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 32 ve Ardahan'da 27 derece olacak.

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