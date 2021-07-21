Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Kurban Bayramının ikinci gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 40, Tunceli'de 38, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 31 derece olması ön görülüyor.

“Sıcaklık uyarısı”

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Erzincan'da güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Uyarıda, “Yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği (Güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.