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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık zamanla parçalı bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgârın kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


Bölge illerinde gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Tunceli'de 35, Iğdır'da 34, Erzurum'da 30, Kars'ta 28, Ağrı'da 31, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.

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