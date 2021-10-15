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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerine kadar Kars, Ağrı, Iğdır Ardahan ve Erzurum'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'da 3, Kars'ta, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Bayburt'ta 9 derece olarak kaydedildi.


Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ardahan'da 17, Ağrı'da 22, Bayburt'ta 24 derece olması öngörülüyor.

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