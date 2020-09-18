İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 34, Erzincan'da 33, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.