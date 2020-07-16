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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışın ardından sıcaklıklar artıyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan ve Iğdır'da 34, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ağrı'da 31 ve Ardahan'da 27 derece olması öngörülüyor.

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