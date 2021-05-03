Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11, Erzurum'da 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Kars ve Ardahan'da 21, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22 derece olması bekleniyor.