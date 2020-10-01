Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde geçmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar; Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.