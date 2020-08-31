Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik değerlendirme de, “Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 36, Iğdır'da 34, Erzurum'da 31, Kars ve Ardahan'da 29 ve Ağrı'da 32 derece olması öngörülüyor.