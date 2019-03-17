İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ile Erzurum’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ile Erzurum'da kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Iğdır çevreleri yağmur diğer yerler ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 1, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 5 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 8, Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.


Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı 20, Erzurum 11 ve Kars'ta 2, kayak merkezlerinde ise Erzurum Palandöken'de 117, Konaklı'da 87, Erzincan Ergan'da 180, Kars Sarıkamış'ta 79, Ardahan'daki Yalnızcam'da 12 santimetre olarak ölçüldü.


Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiği ve ayrıca dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.