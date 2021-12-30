Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Bayburt'ta 9, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Bayburt'ta 3, Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması öngörülüyor.