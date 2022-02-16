Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Kars'ta 6, Erzurum'da 13, Ağrı'da 18, Iğdır'da 1, Ardahan'da 14, Bayburt'ta 11 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 140, Ergan Kayak Merkezinde 94, Sarıkamış Kayak Merkezinde 87 santimetre olarak ölçüldü.