Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli kar yağışlarının ardından Meteoroloji'den 46 il için sarı kodlu uyarı geçildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesini genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esecek.

Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Erzurum'da 11, Kars'ta 13, Ağrı'da 7, Iğdır'da 6, Ardahan'da 13 derece olarak kaydedildi.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 149, Ergan Kayak Merkezinde 90 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 68 santimetre olarak kaydedildi.

“46 il için sarı kodlu uyarı!”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihinde 46 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre vatandaşlar kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce.