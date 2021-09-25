Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere yağan karla hava sıcaklığı düştü

Doğu'da yüksek kesimde bulunan birçok yaylada kar yağışı etkili oldu. Örtü beyaza bürünürken soğuk havada etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bölgede havanın parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Zirai don uyarısı: Bölgede tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği yer eksi 4,4 derece ile Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi ve eksi 1,8 dereceyle Bayburt Yaylalar köyü oldu.

İllerde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan'da 20, Iğdır'da 25, Erzurum'da 15, Kars'ta 16, Ağrı'da 19, Ardahan'da 13 ve Bayburt'ta 17 derece olması öngörülüyor.