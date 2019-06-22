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Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi. Bölgede en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 35 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.


Bölgede sabah Ardahan çevresi, öğlen saatlerinden itibaren de Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır ve Tunceli'de 16 derece kaydedildi.


Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı ve Erzincan'da 29, Erzurum'da 25, Ardahan 24 ve Kars'ta 23 derece olması tahmin ediliyor.


Öte yandan bölgede dün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Kemaliye'de 35, en düşük hava sıcaklığı da Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü Köyünde 6,2 derece olarak kaydedildi.

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