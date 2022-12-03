İhlas Haber Ajansı

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Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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