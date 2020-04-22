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Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum ve güneyi, Erzincan ilinin kuzey ve doğu kesimleri ile Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (50-70 km/saat) esecek.


Dün akşam saatlerinde Erzincan'ın yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan Damal'da eksi 4, Erzincan Refahiye'de eksi 3, Kars'ta eksi 1, Ağrı'da 5, Erzurum'da 2, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise; Erzincan 20, Erzurum 14, Kars 13, Ağrı 15, Ardahan 12 ve Iğdır 25 derece olması ön görülüyor.

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