Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi'nde, Erzurum Güzelyayla Geçidi ve Kars-Sarıkamış-Erzurum güzergahında ulaşım güçlükle sağlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan'da kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı. Ağır tonajlı araç kullanan sürücüler zincir takarak yola devam edebildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

Erzurum Güzelyayla Geçidi ve Kars-Sarıkamış-Erzurum güzergahında ulaşım güçlükle sağlandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Kars-Digor karayolunda ekipler, kar küreme çalışması yaptı.

Doğu Anadolu için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzincan, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın da doğu-güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 1 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 33, Kars Sarıkamış'ta 22, Konaklı'da 15 ve Erzincan Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Palandöken'de pistlere suni kar takviyesi

Kar kalınlığının 33 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezinde pistlere suni kar takviyesi yapılıyor. Geceleri sıcaklığın eksi 5 derecenin altına düşmesiyle birlikte suni kar makineleri de çalıştırılarak pistler karlandırılıyor.