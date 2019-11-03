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Doğu buz tuttu

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini artırdığı Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 20,5 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi olacak.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 20,5 derece olarak ölçüldü. Diğer illerdeki en düşük hava sıcaklıkları da; sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Erzurum'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 5 ve Iğdır'da 1 derece.


Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 10, Iğdır'da 15, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 derece.

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