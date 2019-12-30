Doğu'da 2 il için kar uyarısı

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu'da Erzincan'ın yüksek kesimleri ile Erzurum merkez ve batı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum merkez ve batı ilçeleri akşam saatlerine kadar Erzincan çevreleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Akşam ve sabahın ilk saatleri arasında buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus hadisesi etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgâr güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi 1, Erzurum, Ağrı, Ardahan'da eksi 3, Kars'ta eksi 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 5, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars ve Ağrı'da 1 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Taşlıcay'da sıfırın altında 8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Aralık'ta 12 derece oldu.