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Doğu'da 3 ilde rüzgâr uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da 3 ilde yer yer kuvvetli rüzgâr bekleniliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer kuvvetli rüzgâr bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un güney kesimleri, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli 9, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Iğdır'da 30, Erzincan'da 26, Tunceli'de 27, Ardahan'da 19 derece olacak.

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