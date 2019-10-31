Doğu'da 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı ve Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 4, Erzurum ve Ağrı'da eksi 1, Erzincan'da 4, Ardahan'da 5, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 20, Ağrı'da 15, Kars ve Erzurum'da 14, Ardahan'da 13 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman Hacı Ömer köyünde sıfırın altında 6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Merkez'de 21,6 derece oldu.