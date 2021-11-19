Doğu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da en düşük sıcaklık Ardahan'da kaydedildi

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerden en yüksek sıcaklık 14,2 ile Erzincan'da en düşük sıcaklık ise Ardahan Göle'de eksi 10 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette olarak esecek.

Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 2, Kars'ta 8, Ağrı'da 5, Ardahan'da 7, Bayburt'ta 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan'da 12, Iğdır ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 8, Bayburt'ta 19 derece olması öngörülüyor.