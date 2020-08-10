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Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 38,2 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 38,2 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde gün içerisinde; Erzincan ve Ağrı'da 32, Iğdır'da 35, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.


Öte yandan dün bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye'de 38,2 Kemah'ta 37,5 ve İliç'te 36,7 derece olarak ölçüldü.

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