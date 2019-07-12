Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ile Ağrı'nın güney, güneybatı kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Kars'ta 11, Ağrı'da 15, Ardahan'da 10, Erzincan'da 17, Iğdır'da 20 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 28, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.