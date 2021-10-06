Doğu'da hava sıcaklığı düşüşe geçti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu; akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'da sıfır, Erzurum'da 1, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 7, Iğdır'da 11, Bayburt'ta 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar ise; Bayburt ve Erzurum'da 12, Erzincan'da 18, Ağrı ve Iğdır'da 15, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması öngörülüyor.