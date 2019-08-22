Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 10, Erzincan'da 16, Tunceli'de 14 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan ve Erzurum'da 31, Iğdır'da 36, Tunceli'de 33 ve Ağrı'da 33, Kars'ta 30 ve Ardahan'da 29 derece olacak.