Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık zaman zaman parçalı, kuzey ve kuzeydoğu çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzincan'da 12, Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 21 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Doğubayazıt Suluçam Beldesinde 5,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Aralık'ta 32,4 derece oldu.