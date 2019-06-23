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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı sağanak yağış beklenilirken hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak yağış beklenilirken hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 15, Ardahan'da 10, Iğdır'da 19 ve Tunceli'de 13 derece kaydedildi.


Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 36, Erzincan ve Tunceli'de 32, Ağrı'da 31, Erzurum ve Ardahan'da 29, Kars'ta 23 derece olması tahmin ediliyor.

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