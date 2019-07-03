İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzincan'da 14, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 18 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 34, Ardahan'da 26, Erzurum'da 27, Kars'ta 25, Ağrı'da 29, Tunceli'de 30, Iğdır'da 33 derece.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.